КНДР спустила на воду субмарину з ядерною зброєю
08 вересня 2023, 10:54
KCNA/Reuters
Північна Корея спустила на воду новий тактичний атомний підводний човен корейського типу.
На церемонії спуску субмарини на воду був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
"Новий підводний човен буде виконувати свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР" - заявив Кім.
Підводний човен було названо "Герой Кім Кун Ок", ознаменує початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР.Раніше в Білому домі заявили про активну підготовку КНДР і рф до переговорів щодо зброї.