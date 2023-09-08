КНДР спустила на воду субмарину з ядерною зброєю

Північна Корея спустила на воду новий тактичний атомний підводний човен корейського типу.

Про це повідомляє CNN.

На церемонії спуску субмарини на воду був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

"Новий підводний човен буде виконувати свою бойову місію як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил КНДР" - заявив Кім.

Підводний човен було названо "Герой Кім Кун Ок", ознаменує початок нової глави у зміцненні військово-морських сил КНДР.