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У Білому домі знають про активну підготовку КНДР і рф до переговорів щодо зброї

05 вересня 2023, 08:57
У Білому домі знають про активну підготовку КНДР і рф до переговорів щодо зброї
Фото: rbc.ru
Утім, коли саме може відбутися потенційна зустріч Ина та путіна у рф не уточнюють.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором владіміром путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для рф.

Про це заявила представниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон, передає CNN.

За словами представниці Білого дому, американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин очікує продовження цих дискусій, включаючи дипломатичну взаємодію на рівні лідерів з рф.

Так вона висловилася щодо переговорів щодо зброї між росією і КНДР, про що раніше з'явилася інформація в ЗМІ.

У Білому домі нагадали, що офіційні особи США минулого тижня заявили, що КНДР і росія "активно взаємодіють один з одним і просувають" свої переговори щодо ще однієї потенційної угоди про постачання зброї, яка може призвести до того, що Пхеньян надасть озброєння москві для підтримки повномасштабної військової агресії проти України

Вотсон додала, що липневий візит до Північної Кореї глави Міноборони рф Сергія Шойгу був здійснений, щоб "спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії".

При цьому вона наголосила, що Штати закликають КНДР "припинити переговори щодо зброї з росією і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати та не продавати зброю росії".

Нагадаємо, що Північна Корея відкрито підтримує російську агресію проти України, а з початку року, за інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам ПВК "Вагнера".

Кім Чен ИнПутінозброєннявійна в Україніросія окупанти

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