КНДР стає союзником росії у війні: чи зміниться стратегія США? – The Atlantic

путін побачив можливість посилити свої позиції у війні та скористався нею, не зважаючи на можливу реакцію Заходу.

Тисячі північнокорейських військових готуються підтримати російського правителя владіміра путіна у війні проти України. За наявною інформацією, новоприбулі солдати належать до Сил спеціальних операцій Північної Кореї, найбоєздатнішого підрозділу армії країни, і, ймовірно, будуть розгорнуті в Курській області росії для спроб повернення територій.

Проте, західні аналітики можуть лише припускати, наскільки ефективні ці сили на тлі боєздатної української армії.

Про це пише у статті для The Atlantic Філліпс Пейсон О’Брайен - професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії та автор книги "Стратеги: Черчилль, Сталін, Рузвельт, Муссоліні та Гітлер — як війна створила їх і як вони розв’язали війну".

путін побачив можливість посилити свої позиції у війні та скористався нею, не зважаючи на можливу реакцію Заходу. Здається, він робить ставку на те, що Сполучені Штати не втручатимуться напряму. У середу міністр оборони США Ллойд Остін визнав, що Північна Корея приєдналася до Росії у цьому конфлікті, назвавши це "дуже серйозною проблемою".

З початку повномасштабного вторгнення США коливаються щодо надання Україні передових зразків озброєння, таких як HIMARS, танки Abrams, ракети ATACMS, винищувачі F-16 та далекобійні ракети JASSM. Хоча зрештою ці зразки зброї було надано, важливий час було втрачено, що обмежило можливості України. Більше того, США так і не надали чіткої відповіді на питання, чи дозволять вони використовувати західну зброю для ударів по Криму, Керченському мосту та іншим російським цілям за межами України.

США уникають рішучих кроків, побоюючись ескалації з боку путіна, зокрема застосування ядерної зброї. Проте російський лідер, незважаючи на численні погрози, жодного разу не реалізував їх. Китай, основний партнер росії, відкрито висловився проти застосування ядерної зброї, а сам ядерний удар не дасть путіну значної стратегічної переваги.

путін продовжує посилювати тиск на Україну, використовуючи будь-які доступні ресурси, включаючи війська з Північної Кореї, яка стала міжнародним ізгоєм. За даними американських і британських джерел, північнокорейські військові вже прибувають до росії, щоб надавати підтримку російським військам.

Виникає питання: чи дійсно США зацікавлені в перемозі України? Лише нещодавно президент Зеленський представив план, який включає використання американської далекобійної зброї для ударів по стратегічних об'єктах у росії, але відповідь адміністрації Байдена зводиться до відкладання цього питання. Замість швидких дій США займають вичікувальну позицію, що йде на користь путіну.

З огляду на залучення Північної Кореї, відповіддю США повинна стати негайна передача Україні необхідних засобів для відсічі російській агресії. Це допомогло б уникнути тривалого конфлікту та прискорити перемогу України.