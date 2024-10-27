КНДР відправляє молодих солдатів до російсько-українського фронту – WSJ

Військові експерти зазначають, що солдати виглядають фізично слабкими й низькорослими, що свідчить про поширене недоїдання в країні.

Військові КНДР, що наближаються до російсько-українського фронту, можуть не бути найсильнішими й найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. Військові експерти зазначають, що солдати виглядають фізично слабкими й низькорослими, що свідчить про поширене недоїдання в країні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Спеціальна підготовка північнокорейських військових акцентована на диверсіях та руйнуванні інфраструктури в гірській місцевості Південної Кореї, а не на позиційних боях на рівнинній території України. Найімовірніше, ці солдати раніше не покидали межі Північної Кореї, а їхня армія використовує застаріле озброєння.

"Просто найманці з гарматного м’яса", - висловився міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен.

Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до росії прибули близько 3000 північнокорейських військових. Їх помітили на російських полігонах, а деякі вже з’явилися в Курській області. Як заявив президент України Володимир Зеленський, перші підрозділи можуть бути розгорнуті на полі бою вже сьогодні.

Аналітики зазначають, що Кім Чен Ин може спершу відправити менш цінних військових для оцінки внутрішньої реакції та ставлення Кремля. Джеймс Дж. Б. Пак, колишній співробітник південнокорейських служб безпеки, зазначив:

"Вони прокладуть шлях для більш досвідчених".

Поки не зрозуміло, яку роль відіграватимуть північнокорейці. Навіть якщо вони не братимуть участі в боях, вони можуть отримати важливий досвід, спостерігаючи за використанням дронів та військовими умовами, зокрема за експлуатацією їхніх боєприпасів та ракет росією. Проте, якщо їх залучать у бойові дії, це суттєво загострить конфлікт, який триває понад два з половиною роки, зазначають партнери США та НАТО.

Розгортання військових КНДР у Курській області може бути спробою представити їх як оборонну силу, зазначає Семюел Кренні-Еванс, дослідник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні.

"Розгортання лише в росії дозволило б Пхеньяну стверджувати, що він допомагає союзнику", - пояснив Кренні-Еванс.

Путін заявив у п'ятницю, що рішення залучити північнокорейські сили прийняла росія. Того ж дня МЗС Північної Кореї зазначило, що направлення військ, якщо воно відбудеться, відповідатиме міжнародному праву.

Військові експерти кажуть, що близько третини з 26 мільйонів населення Північної Кореї є військовими або резервістами. Чоловіки зобов'язані служити 8-10 років, а жінки – 5. Нещодавно північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що близько 1,4 мільйона молодих людей подали заявки на службу.

За даними південнокорейської розвідки, частина відправлених військ належить до спеціальних підрозділів, здатних знищувати ключові об’єкти та нейтралізувати командний склад.

В умовах "м’ясорубки" сучасної війни північнокорейські солдати можуть зіграти обмежену роль, однак допоможуть збільшити кількість особового складу та полегшать потребу росії в нових мобілізованих. За словами дослідника Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Hudson Institute Патріка Кроніна, контингент є достатньо малим, щоб Кім Чен Ин міг знизити ризик військового перевороту у разі невдачі операції.

росія вже використовувала іноземних найманців, але контингент Північної Кореї є найбільшим і першим, надісланим офіційно. Колишні північнокорейські солдати стверджують, що армія, навіть елітні підрозділи, страждають від хронічної нестачі їжі та корупції. За даними розвідки Сеула, солдатам, що вирушають до росії, надали фальшиві документи та російську форму.

Військова розвідка України поширила відео корейською мовою для новоприбулих, де показані умови утримання полонених, а також контактні номери для здачі у полон.

Якщо північнокорейці братимуть участь у боях, їм доведеться долати мовний бар’єр і нестачу спільної підготовки з росіянами. Також виникає ризик, що повернення солдатів з росії додому призведе до потрапляння нової інформації про світ до закритої країни.

"Проте, для росії, яка має нестачу особового складу, північнокорейські війська можуть стати корисною силою в обороні", - зазначив Чон Кюн Джу, експерт Корейського інституту аналізу оборони в Сеулі.