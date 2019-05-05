КНДР вдруге за два дні провела ракетні випробування, - ОНОВЛЕНО

Північна Корея провела навчальні стрільби з використанням декількох ракетних установок і тактичної керованої зброї.

"Мета навчань полягала в тому, щоб оцінити і перевірити боєдатність і точність бойових характеристик великокаліберних ракетних пускових установок великої дальності і тактичного керованого озброєння підрозділами оборони в прифронтовій зоні та на східному фронті", - йдеться в повідомленні KCNA, інформує південнокорейське агентство Yonhap.

Північна Корея випустила велику кількість снарядів з міста Вонсан на східному узбережжі в Східне море. У неділю Міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що снаряди включали в себе нову тактичну керовану зброю.

Міністерство заявило, що снаряди пролетіли близько 70-240 кілометрів.

Таким чином, Пхеньян здійснив другу за два дні серію навчальних ракетних пусків. У суботу Північна Корея запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.

Оновлення. "Військові тестували далекобійне ракетне спорядження і тактичну керовану зброю", - йдеться в повідомленні державного інформагентства КНДР.

На опублікованих знімках були показані запуск ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу (раніше не демонструвався) і випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) великого калібру.



Фото: rodong.rep.kp



Фото: rodong.rep.kp

Нагадаємо, що Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.