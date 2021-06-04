КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді у Токіо через COVID-19

Відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу

Північна Корея не братиме участі в майбутніх літніх Олімпійських іграх у Токіо.

За даними агентства, таке рішення було прийнято в ході засідання Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Агентство зазначає, що відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу.

"Північна Корея прийняла рішення не брати участь у 32-х Олімпійських іграх (...), щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в сфері охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - цитує агентство повідомлення порталу, присвяченого спорту в Північній Кореї .

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх довелося перенести на 2021 рік. Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.

Нагадаємо, що перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда