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КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді у Токіо через COVID-19

Відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу
Північна Корея не братиме участі в майбутніх літніх Олімпійських іграх у Токіо.
КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді у Токіо через COVID-19 Фото: twitter.com/Tokyo2020

За даними агентства, таке рішення було прийнято в ході засідання Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Агентство зазначає, що відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу.

"Північна Корея прийняла рішення не брати участь у 32-х Олімпійських іграх (...), щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в сфері охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - цитує агентство повідомлення порталу, присвяченого спорту в Північній Кореї .

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх довелося перенести на 2021 рік. Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.

Нагадаємо, що перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда

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06 04 2021 09:51
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