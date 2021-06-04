КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді у Токіо через COVID-19
За даними агентства, таке рішення було прийнято в ході засідання Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Агентство зазначає, що відмова КНДР від участі в Олімпіаді пов'язана з бажанням захистити своїх спортсменів від глобальної пандемії коронавірусу.
"Північна Корея прийняла рішення не брати участь у 32-х Олімпійських іграх (...), щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризової ситуації в сфері охорони здоров'я, пов'язаної з коронавірусом", - цитує агентство повідомлення порталу, присвяченого спорту в Північній Кореї .
Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх довелося перенести на 2021 рік. Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня.
Нагадаємо, що перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО НБА: "Вашингтон" без Леня обіграв "Кліпперс", "Детройт" з Михайлюком програв "Нью-Йорку"
- ВІДЕО "МЮ" в овертаймі виграв у "Вест Гема" Ярмоленка у Кубку Англії
- ВІДЕО Світоліна в непростому матчі обіграла Боузкову на старті Australian Open
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все