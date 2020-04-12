СПОРТ НОВИНИПеренесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 мільярда доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда
Загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив $12,6 млрд
Фото: positime.ru
За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів, повідомляє "Укрінформ".
Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.
Зазначається, що загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.
Раніше прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть улітку 2021 року.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів
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