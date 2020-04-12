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Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда

Загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив $12,6 млрд
Перенесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 мільярда доларів США.
Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда Фото: positime.ru

За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів, повідомляє "Укрінформ".

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.

Зазначається, що загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.

Раніше прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть улітку 2021 року.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів

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04 12 2020 17:39
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