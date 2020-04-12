Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда

Загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив $12,6 млрд

Перенесення Олімпійських ігор на наступний рік через пандемію коронавірусу коштувало японським організаторам додатково 2,8 мільярда доларів США.

За словами організаторів, очікується, що влада Токіо заплатить 1,15 млрд доларів, організаційний комітет 0,99 млрд, а японський уряд додасть ще 0,71 млрд доларів, повідомляє "Укрінформ".

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, вже компенсував 650 мільйонів доларів США.

Зазначається, що загальний бюджет на проведення Олімпійських ігор у Токіо до їх перенесення становив 12,6 млрд доларів США.

Раніше прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа та голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах домовилися, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть улітку 2021 року.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів