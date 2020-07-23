Олімпійські ігри в 2021 році можуть пройти без глядачів

Літні Олімпійські ігри в Токіо, які через пандемію коронавірусу були перенесені на 2021 рік, можуть пройти без глядачів. Такий варіант розвитку подій розглядає Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Про це розповів голова організації Томас Бах в інтерв'ю телеканалу NHK, передає РБК - Україна.

Він зазначив, що подібні заходи можуть бути необхідні для забезпечення безпеки в нових умовах. При цьому він додав, що готуються різні сценарії.

"Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові приймати необхідні заходи, щоб провести Олімпіаду в безпечних умовах", - розповів Бах.

Також президент МОК підкреслив, що спортсмени зіткнулися з низкою проблем при тренуваннях, оскільки вони не знають, коли відновиться спортивний сезон і в який момент їм необхідно вийти на пік форми. Ситуацію також ускладнюють обмеження на переміщення через закриті кордони, підкреслив глава Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, що Олімпійський вогонь, що прибув до Японії, припинять демонструвати публічно після запровадження надзвичайного стану в країні через коронавірус COVID-19.