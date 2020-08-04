СПОРТ НОВИНИОлімпійський вогонь, що прибув до Японії, припинять демонструвати публічно після запровадження надзвичайного стану в країні через коронавірус COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія через коронавірус припиняє демонстрацію олімпійського вогню
"Тепер вогонь зберігатиметься у таємному місці, щоб запобігти зібранням людей"
Фото: Espresso TV
Про це повідомляє АР, зазначає "Укрінформ".
"Тепер вогонь зберігатиметься у таємному місці, щоб запобігти зібранням людей", - розповіли організатори Олімпіади у Токіо.
Олімпійський вогонь прибув до Японії з Греції 26 березня. Після цього один із символів Олімпіади перебував у північно-східному регіоні Фукусіма. Його естафету мали демонструвати публічно до кінця квітня.
Однак після запровадження у Японії на місяць надзвичайого стану залишається невідомим, коли і де вогонь покажуть широкому загалу знову.
Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня
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