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Японія через коронавірус припиняє демонстрацію олімпійського вогню

"Тепер вогонь зберігатиметься у таємному місці, щоб запобігти зібранням людей"
Олімпійський вогонь, що прибув до Японії, припинять демонструвати публічно після запровадження надзвичайного стану в країні через коронавірус COVID-19.
Японія через коронавірус припиняє демонстрацію олімпійського вогню Фото: Espresso TV

Про це повідомляє АР, зазначає "Укрінформ".

"Тепер вогонь зберігатиметься у таємному місці, щоб запобігти зібранням людей", - розповіли організатори Олімпіади у Токіо.

Олімпійський вогонь прибув до Японії з Греції 26 березня. Після цього один із символів Олімпіади перебував у північно-східному регіоні Фукусіма. Його естафету мали демонструвати публічно до кінця квітня.

Однак після запровадження у Японії на місяць надзвичайого стану залишається невідомим, коли і де вогонь покажуть широкому загалу знову.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня
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08 04 2020 16:33
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