СПОРТ НОВИНИСтали відомі нові дати проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня
Фото: з вільних джерел
Старт запланований 23 липня, останній день - 8 серпня, повідомляє Lequipe.fr, зазначає "Укрінформ".
Олімпіада мала пройти нинішнього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет і влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу.
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