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Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня

Стали відомі нові дати проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть 2021 року.
Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня Фото: з вільних джерел

Старт запланований 23 липня, останній день - 8 серпня, повідомляє Lequipe.fr, зазначає "Укрінформ". 

Олімпіада мала пройти нинішнього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет і влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу.

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30 03 2020 15:30
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