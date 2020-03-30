Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня

Стали відомі нові дати проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть 2021 року.

Фото: з вільних джерел

Старт запланований 23 липня, останній день - 8 серпня, повідомляє Lequipe.fr, зазначає "Укрінформ". Олімпіада мала пройти нинішнього року (24 липня - 9 серпня), але Міжнародний олімпійський комітет і влада Японії вирішили перенести Ігри через пандемію коронавірусу. Читайте також: Спортсмени, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2020, збережуть ліцензію на наступний рік

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