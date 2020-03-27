СПОРТ НОВИНИМіжнародний планує залишити дійсними ліцензії, які спортсмени отримали на Олімпійські ігри-2020, на наступний рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Спортсмени, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2020, збережуть ліцензію на наступний рік - AFP
AFP також пише, що близько 57% спортсменів, які мали брати участь у цьогорічних змаганнях, погодились виступати на перенесених іграх у 2021 році
Фото: apnews.com
Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела, зазначає "Громадське".
Зазначається, що відповідне рішення ухвалив МОК на відеоконференції з 32 міжнародними спортивними федераціями.
"Томас Бах спочатку пояснив причини перенесення Ігор, а потім сказав, що спортсмени, які вже пройшли кваліфікацію на Токіо-2020, будуть автоматично кваліфіковані на 2021 рік", - розповів виданню один з учасників конференції.
AFP також пише, що близько 57% спортсменів, які мали брати участь у цьогорічних змаганнях, погодились виступати на перенесених іграх у 2021 році.
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