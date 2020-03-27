Спортсмени, які кваліфікувалися на Олімпіаду-2020, збережуть ліцензію на наступний рік - AFP

AFP також пише, що близько 57% спортсменів, які мали брати участь у цьогорічних змаганнях, погодились виступати на перенесених іграх у 2021 році

Міжнародний планує залишити дійсними ліцензії, які спортсмени отримали на Олімпійські ігри-2020, на наступний рік.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела, зазначає "Громадське".

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив МОК на відеоконференції з 32 міжнародними спортивними федераціями.

"Томас Бах спочатку пояснив причини перенесення Ігор, а потім сказав, що спортсмени, які вже пройшли кваліфікацію на Токіо-2020, будуть автоматично кваліфіковані на 2021 рік", - розповів виданню один з учасників конференції.

AFP також пише, що близько 57% спортсменів, які мали брати участь у цьогорічних змаганнях, погодились виступати на перенесених іграх у 2021 році.

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