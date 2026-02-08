Мелоні назвала "ворогами Італії" учасників протестів під час Олімпіади

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність з правоохоронними органами, коментуючи сутички з протестувальниками біля місця проведення зимових Олімпійських ігор.

Мелоні наголосила, що тисячі італійців зараз наполегливо працюють, щоб під час Олімпійських ігор все пройшло гладко.

"Багато хто робить це як волонтери, бо хочуть, щоб їхня країна справила гарне враження, щоб її поважали і захоплювалися нею. А є й такі: вороги Італії та італійців, які проводять демонстрації "проти Олімпійських ігор", через що ці кадри потрапляють на екрани телевізорів у всьому світі. Після цього інші перерізають залізничні кабелі, щоб поїзди не могли відправлятися", – написала вона.

,

"Ще раз висловлюю солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма тими, чия робота буде підірвана цими бандами злочинців", – заявила прем'єрка.

Напередодні італійська поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти протестувальників, які намагалися прорватися на шосе поблизу майданчика Олімпійських ігор.