УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи на невизначений термін
Так, організація оголосила про перенесення фіналу жіночої Ліги чемпіонів та фіналів чоловічих ЛЧ та ЛЄ, повідомляє "Громадське".
Фінал чоловічої ЛЧ має відбутися у Стамбулі, він був запланований на 30 травня. Вирішальна гра ЛЄ пройде у Гданську, вона була запланована на 27 травня. Фінал жіночої ЛЧ відбудеться у Відні, запланованою датою було 24 травня.
У які дати відбудуться вказані матчі, УЄФА поки не вирішив. Минулого тижня було створено робочу групу на чолі з президентом УЄФА Александром Чеферіном, вона "проаналізує варіанті, які є", і за підсумками обговорень обере нові дати.
Нагадаємо, 13 березня УЄФА загалом зупинив усі матчі обох єврокубків - Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Турніри зупинилась на стадії 1/8 фіналу.
Згодом УЄФА також переніс чемпіонат Європи з футболу 2020 року на літо 2021-го.
Таким чином, Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року - саме тоді, коли мало відбутися Євро (12 червня - 12 липня). Тоді ж можуть дограти і національні чемпіонати країн Європи, бо більшість з них також зупинили через коронавірус.
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