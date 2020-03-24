УЄФА переніс фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи на невизначений термін

Фінал чоловічої ЛЧ має відбутися у Стамбулі, він був запланований на 30 травня

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс фінали обох єврокубків - Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Так, організація оголосила про перенесення фіналу жіночої Ліги чемпіонів та фіналів чоловічих ЛЧ та ЛЄ, повідомляє "Громадське".

Фінал чоловічої ЛЧ має відбутися у Стамбулі, він був запланований на 30 травня. Вирішальна гра ЛЄ пройде у Гданську, вона була запланована на 27 травня. Фінал жіночої ЛЧ відбудеться у Відні, запланованою датою було 24 травня.

У які дати відбудуться вказані матчі, УЄФА поки не вирішив. Минулого тижня було створено робочу групу на чолі з президентом УЄФА Александром Чеферіном, вона "проаналізує варіанті, які є", і за підсумками обговорень обере нові дати.

Нагадаємо, 13 березня УЄФА загалом зупинив усі матчі обох єврокубків - Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Турніри зупинилась на стадії 1/8 фіналу.

Згодом УЄФА також переніс чемпіонат Європи з футболу 2020 року на літо 2021-го.

Таким чином, Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року - саме тоді, коли мало відбутися Євро (12 червня - 12 липня). Тоді ж можуть дограти і національні чемпіонати країн Європи, бо більшість з них також зупинили через коронавірус.

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