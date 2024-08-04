Дві медалі для України: Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, Геращенко виграла бронзу

Легкоатлетки принесли Україні дві нагороди.

У неділю, 4 серпня, у Парижі у секторі для жіночих стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 відбулися фінальні змагання.

Золото Ігор у Парижі виборола зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка у вирішальному протистоянні обійшла австралійку Ніколу Оліслагерс.

Ще одна українка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони удвох взяли висоту 1,95 метра та з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

Для 29-річної Ірини це перша олімпійська нагорода, а Ярослава виграла другу медаль.

Нагадаємо, 22-річна Магучіх є бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні та на відкритому повітрі, чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою Діамантової ліги.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, взявши висоту 2.10 м.