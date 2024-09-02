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СПОРТ

Українські параатлети продовжують вигравати нагороди у Парижі

02 вересня 2024, 21:01
Українські параатлети продовжують вигравати нагороди у Парижі
джерело wikipedia
Загалом Україна тепер має в активі 33 медалі – 5 золотих, 12 срібних та 16 бронзових.

Українець Денис Остапченко став чемпіоном літньої Паралімпіади-2024 у Парижі.

Про це йдеться на сайті змагань.

Пловець з результатом 45,16 секунди став першим на дистанції 50 метрів на спині у класі S3. Ще один українець Сергій Паламарчук із результатом 50,48 взяв бронзу у цьому ж запливі.

Другим українським чемпіоном за день став легкоатлет Ігор Цвєтов, який переміг у бігу на 100 метрів у класі T35, показавши час 11,43 секунди. Варто зазначити, що він випередив двох "нейтральних" росіян, які фінішували слідом.

Також сьогодні срібним призером на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S7 став Андрій Трусов, для якого це вже друга медаль цієї проби у Парижі.

Подвійний подіум на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S13 оформили Ілля Яременко та Олексій Вірченко, які виграли срібло та бронзу відповідно.

Загалом Україна тепер має в активі 33 медалі – 5 золотих, 12 срібних та 16 бронзових.

Національний олімпійський комітет (НОК) назвав найкращих спортсменів України за підсумками серпня.

Насамперед враховувалися виступи спортсменів на минулій Олімпіаді-2024 у Парижі.

Найкращим спортсменом місяця став боксер Олександр Хижняк, який завоював золоту медаль у Парижі. Українець виграв боксерський турнір у вазі до 80 кг.

Найкращою спортсменкою визнано легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка стала чемпіонкою Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Найкращою командою стала збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. Дівчата також виграли командне золото минулих Ігор.

Найкращою молодою спортсменкою серпня стала Анастасія Кобець, яка виграла чемпіонат світу зі скелелазіння у двоборстві серед молоді.

Нагадаємо, збірна України на Олімпіаді-2024 виборола 12 медалей – 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові нагороди.

медаліПаралімпійські ігри

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