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СПОРТ

Україна отримала друге золото і срібло на Паралімпіаді-2024

01 вересня 2024, 13:54
Україна отримала друге золото і срібло на Паралімпіаді-2024
paralympic.org.ua
"Золото" українка здобула з п'ятої спроби (5.78 метра).

Збірна України на Паралімпійських іграх 2024 року здобула другу золоту медаль. Також українці вибороли ще одне "срібло".

Про це йдеться на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

Сьогодні 43-річна Оксана Зубковська здобула чемпіонство у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12. Вона вп'яте поспіль стає чемпіонкою Паралімпіад.

"Золото" українка здобула з п'ятої спроби (5.78 метра). Оксана Зубковська встановила новий особистий рекорд сезону.

"Срібло" зі стрибків у довжину класу T12 здобула іспанка Сара Мартінес, а "бронзу" представниця Алжиру Лінда Хамрі.

Також сьогодні Україна здобула десяту срібну медаль на Паралімпіаді-2024 і першу медаль в академічному веслуванні.

Роман Полянський виборов "срібло" у парних одиночках (клас PR1). Це третя медаль українця у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.

Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів. 

Українська збірна здобула вже 21 медаль - дві "золоті", десять "срібних" та дев'ять "бронзових". Україна у медальному заліку на 15 місці.

медаліПаралімпійські ігри

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