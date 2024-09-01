Україна отримала друге золото і срібло на Паралімпіаді-2024
Збірна України на Паралімпійських іграх 2024 року здобула другу золоту медаль. Також українці вибороли ще одне "срібло".
Про це йдеться на сайті Міжнародного паралімпійського комітету.
Сьогодні 43-річна Оксана Зубковська здобула чемпіонство у змаганнях зі стрибків у довжину класу T12. Вона вп'яте поспіль стає чемпіонкою Паралімпіад.
"Золото" українка здобула з п'ятої спроби (5.78 метра). Оксана Зубковська встановила новий особистий рекорд сезону.
"Срібло" зі стрибків у довжину класу T12 здобула іспанка Сара Мартінес, а "бронзу" представниця Алжиру Лінда Хамрі.
Також сьогодні Україна здобула десяту срібну медаль на Паралімпіаді-2024 і першу медаль в академічному веслуванні.
Роман Полянський виборов "срібло" у парних одиночках (клас PR1). Це третя медаль українця у кар'єрі в академічному веслуванні на Паралімпіадах.
Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів.
Українська збірна здобула вже 21 медаль - дві "золоті", десять "срібних" та дев'ять "бронзових". Україна у медальному заліку на 15 місці.