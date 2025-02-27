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КНДР відправила додаткові війська в росію для участі в українській війні

27 лютого 2025, 09:24
КНДР відправила додаткові війська в росію для участі в українській війні
Фото: з вільного доступу
Цього року до росії вже прибуло до трьох тисяч військовослужбовців.

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область рф, але точна їх кількість ще з'ясовується.

Про це повідомило агентство Reuters.

Південнокорейські ЗМІ пишуть, що КНДР відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області рф. 

Саме в цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині рф.

За інформацією видань, період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до росії до трьох тисяч військовослужбовців.

Перевезення військ КНДР відбувалось російськими вантажними суднами і військовими літаками. 

Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області рф.

Лише вчора ми писали, що КНДР може збільшити постачання ресурсів росії.

 

КНДРвійна в Україні

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