КНДР відправила додаткові війська в росію для участі в українській війні
Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область рф, але точна їх кількість ще з'ясовується.
Про це повідомило агентство Reuters.
Південнокорейські ЗМІ пишуть, що КНДР відправила додаткові військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області рф.
Саме в цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими, які здійснили перехід через кордон у західній частині рф.
За інформацією видань, період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до росії до трьох тисяч військовослужбовців.
Перевезення військ КНДР відбувалось російськими вантажними суднами і військовими літаками.
Туди прибули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у боях в Курській області рф.
Лише вчора ми писали, що КНДР може збільшити постачання ресурсів росії.