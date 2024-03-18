деться про контейнери з боєприпасами.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою. Йдеться про контейнери з боєприпасами та деяким іншим озброєнням, яке рф отримала від минулого року.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky News.

Шин заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізницю. Пхеньян, імовірно, отримав за це понад 9 тисяч контейнерів допомоги.

У січні 2023 року США оприлюднили докази того, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію. Вже достеменно відомо, що Пхеньян передав москві артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ і балістичні ракети NK-23, які КНДР отримала в лютому 2024 року.

Раніше повідомлялось, що рф відновлює торгівлю зброєю із КНДР морем. Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. російські кораблі, які беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до росії, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.