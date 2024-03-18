Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою

18 березня 2024, 15:47
КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою
Фото: з відкритих джерел
деться про контейнери з боєприпасами.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправила росії 7 тисяч контейнерів з військовою допомогою. Йдеться про контейнери з боєприпасами та деяким іншим озброєнням, яке рф отримала від минулого року.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Sky News.

Шин заявив, що Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом дедалі частіше використовує залізницю. Пхеньян, імовірно, отримав за це понад 9 тисяч контейнерів допомоги.

У січні 2023 року США оприлюднили докази того, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію. Вже достеменно відомо, що Пхеньян передав москві артилерійські боєприпаси, ракети до РСЗВ і балістичні ракети NK-23, які КНДР отримала в лютому 2024 року.

Раніше повідомлялось, що рф відновлює торгівлю зброєю із КНДР морем. Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. російські кораблі, які беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до росії, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.

КНДРвійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється