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ПОЛІТИКА

рф відновлює торгівлю зброєю із КНДР морем – ЗМІ

12 березня 2024, 12:19
рф відновлює торгівлю зброєю із КНДР морем – ЗМІ
Фото: google.com
рф знову використовує море для поставок озброєння.

російське вантажне судно Lady R повернулося у північнокорейський порт Расон, звідки відбуваються поставки зброї із КНДР у рф, після тимчасового призупинення перевезень морем.

Про це пише портал NK Pro.

Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. російські кораблі, які беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до росії, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.

Судно Lady R двічі доставляло вантажі з Північної Кореї до росії в жовтні 2023 року і один раз в лютому 2024 року.

Раніше повідомлялось, що КНДР відправила в росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів, більшість з яких 70-80-х років.

війназброяторгівляКНДРрф тероризм

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