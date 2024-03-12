рф відновлює торгівлю зброєю із КНДР морем – ЗМІ

рф знову використовує море для поставок озброєння.

російське вантажне судно Lady R повернулося у північнокорейський порт Расон, звідки відбуваються поставки зброї із КНДР у рф, після тимчасового призупинення перевезень морем.

Про це пише портал NK Pro.

Супутникові знімки вказують, що до корабля привозять контейнери, в яких може міститися зброя для війни проти України. російські кораблі, які беруть участь у морських перевезеннях північнокорейських боєприпасів і зброї до росії, не пришвартовувалися в цьому порту з 12 лютого.

Судно Lady R двічі доставляло вантажі з Північної Кореї до росії в жовтні 2023 року і один раз в лютому 2024 року.

Раніше повідомлялось, що КНДР відправила в росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів, більшість з яких 70-80-х років.