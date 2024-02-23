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Північна Корея відправила росії вже півтора мільйона артснарядів – українська розвідка

23 лютого 2024, 20:15
Північна Корея відправила росії вже півтора мільйона артснарядів – українська розвідка
Фото: rbc.ru
КНДР відправила в росію ве півтора мільйона артилерійських боєприпасів, більшість з яких 70-80-х років.

Про це  повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, пише новинне агенство Інтерфакс

"На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - заявив Скібіцький.

В розвідці підтвердили використання росією північнокорейських ракет по Україні і додали, що балістична ракета несе великий заряд: більше пів тонни.

"Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це "Іскандер", але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", - сказав Скібіцький.

росіяни пообіцяли надати певні додаткові технології для того, щоб КНДР удосконалювала своє озброєння, вважають в ГУР.

"Але це ще раз підтверджує, що в росії недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетного зброєю. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", - вважає заступник начальника ГУР

 
Північна КореяКНДРракетиГУРбалістика

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