Із них 1000 - сапери та 5000 - будівельники.

Сьогодні, 17 чеврня, секретар Ради безпеки рф Сергій Шойгу вдруге мав зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це секретар повідомив під час прес конференції.

Цього разу він начебто приїхав зі "‎спеціальною місією", яку йому доручив російський диктатор Володимир путін.

Секретар Ради безпеки рф зазначив, що Північна Корея ввела в Курську область 1000 саперів для розмінування території і 5000 військових будівельників для відновлення прикордонних районів.

Однак деталі співпраці знаходяться на стадії фінального узгодження.

"Це прояв братської допомоги корейського народу і лідера КНДР Кім Чен Ина до нашої країни", - заявив Шойгу.

Також в росії і КНДР будуть відкриті меморіали в пам'яті про бойців республіки, погибших при звільненні російських територій. Це рішення підтримав президент рф.

Нагадаємо, що сьогодні Шойгу вдруге за місяць поїхав до КНДР.