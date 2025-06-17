КНДР відправить ще 6000 військових до рф "під прикриттям"
Сьогодні, 17 чеврня, секретар Ради безпеки рф Сергій Шойгу вдруге мав зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це секретар повідомив під час прес конференції.
Цього разу він начебто приїхав зі "спеціальною місією", яку йому доручив російський диктатор Володимир путін.
Секретар Ради безпеки рф зазначив, що Північна Корея ввела в Курську область 1000 саперів для розмінування території і 5000 військових будівельників для відновлення прикордонних районів.
Однак деталі співпраці знаходяться на стадії фінального узгодження.
"Це прояв братської допомоги корейського народу і лідера КНДР Кім Чен Ина до нашої країни", - заявив Шойгу.
Також в росії і КНДР будуть відкриті меморіали в пам'яті про бойців республіки, погибших при звільненні російських територій. Це рішення підтримав президент рф.
Нагадаємо, що сьогодні Шойгу вдруге за місяць поїхав до КНДР.