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КНДР відправить ще 6000 військових до рф "під прикриттям"

17 червня 2025, 14:49
КНДР відправить ще 6000 військових до рф
ФОТО: dw.com
Із них 1000 - сапери та 5000 - будівельники.

Сьогодні, 17 чеврня, секретар Ради безпеки рф Сергій Шойгу вдруге мав зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це секретар повідомив під час прес конференції. 

Цього разу він начебто приїхав зі "‎спеціальною місією", яку йому доручив російський диктатор Володимир путін.

Секретар Ради безпеки рф зазначив, що Північна Корея ввела в Курську область 1000 саперів для розмінування території і 5000 військових будівельників для відновлення прикордонних районів. 

Однак деталі співпраці знаходяться на стадії фінального узгодження.

"Це прояв братської допомоги корейського народу і лідера КНДР Кім Чен Ина до нашої країни", - заявив Шойгу.

Також в росії і КНДР будуть відкриті меморіали в пам'яті про бойців республіки, погибших при звільненні російських територій. Це рішення підтримав президент рф.

Нагадаємо, що сьогодні Шойгу вдруге за місяць поїхав до КНДР.

 

РосіяКНДР

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