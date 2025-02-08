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КНДР вироблятиме БпЛА, які розробить разом з росією – ЗМІ

08 лютого 2025, 12:43
КНДР вироблятиме БпЛА, які розробить разом з росією – ЗМІ
Фото: Google
Угода була укладена через зміцнення військових зв’язків між москвою і пхеньяном.

Північна Корея почне виробляти бойові безпілотники, які будуть розроблені спільно з рф в обмін на відправку військ КНДР на війну проти України.

Про це повідомляє японська теле- і радіокомпанія NHK.

Видання пише, що дві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від рф для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

Журналісти зазначають, що договір був укладений через зміцнення військових зв’язків між москвою і пхеньяном. Співрозмовники видання додають, що угода про розробку дронів була укладена в обмін на відправку Північною Кореєю солдатів для війни проти України.

Також джерела кажуть, що кремль не хоче підтримувати Північну Корею у розробці ядерної зброї, адже москва стурбована проведенням Пхеньяном ядерних випробувань, що може ускладнити відносини КНДР зі США та сусідніми країнами, включаючи Китай.

Також ми повідомляли, що КНДР, ймовірно, використовує Україну як випробувальний полігон.

 

РосіядрониКНДР

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