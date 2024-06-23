КНДР за півроку могла передати рф 1,6 млн снарядів – WP

Дані щодо російської торгівлі демонструють, як обмежений в коштах Пхеньян транспортує морські контейнери до москви, яка потребує боєприпасів, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post.

Дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS показують, що з серпня минулого року по січень 2024 року з КНДР до росії прибуло більше 74 тисяч метричних тонн вибухівки.

Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході рф до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поруч з України.

Їх вага дорівнює близько 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який росія використовувала у війні проти України.

За інформацією видання, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.

росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх кількох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші, тому договір "всеосяжне партнерство" між російським і північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в рф.

Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру путіну серед всіх світових лідерів, пише видання.

ЗМІ пишуть, що поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою.