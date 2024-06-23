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КНДР за півроку могла передати рф 1,6 млн снарядів – WP

23 червня 2024, 17:53
КНДР за півроку могла передати рф 1,6 млн снарядів – WP
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Дані щодо російської торгівлі демонструють, як обмежений в коштах Пхеньян транспортує морські контейнери до москви, яка потребує боєприпасів, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post.

Дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS показують, що з серпня минулого року по січень 2024 року з КНДР до росії прибуло більше 74 тисяч метричних тонн вибухівки. 

Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході рф до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поруч з України.

Їх вага дорівнює близько 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який росія використовувала у війні проти України.

За інформацією видання, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.

росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх кількох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші, тому договір "всеосяжне партнерство" між російським і північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в рф.

Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру путіну серед всіх світових лідерів, пише видання.

ЗМІ пишуть, що поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою.

 

РосіяКНДРартснаряди

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