КНДР за півроку могла передати рф 1,6 млн снарядів – WP
Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post.
Дані, отримані некомерційною організацією з питань глобальної безпеки C4ADS показують, що з серпня минулого року по січень 2024 року з КНДР до росії прибуло більше 74 тисяч метричних тонн вибухівки.
Вантажі були розподілені з двох портів на Далекому Сході рф до 16 об'єктів переважно вздовж західних кордонів країни поруч з України.
Їх вага дорівнює близько 1,6 млн артилерійських снарядів того типу, який росія використовувала у війні проти України.
За інформацією видання, на об'єктах, куди прибули вантажі, було зазначено, що це боєприпаси, хоча в документації вони називаються вибуховими речовинами.
росія, чиї запаси боєприпасів вичерпується, покладається на своїх кількох союзників, тоді як ізольована Північна Корея шукає способи заробити гроші, тому договір "всеосяжне партнерство" між російським і північнокорейським диктаторами дає формальні підстави для постачань боєприпасів із КНДР в рф.
Кім Чен Ин забезпечує найсильнішу підтримку Володимиру путіну серед всіх світових лідерів, пише видання.
ЗМІ пишуть, що поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою.