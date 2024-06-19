Поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою – The Time

Візит російського диктатора Путіна до Північної Кореї нагадує крок відчаю, а не налагодження зв’язків.

Про це повідомляє газета Time.

Це вже другий візит путіна до КНДР за 24 роки правління, а перший відбувся ще в 2000 році, коли теперішній правитель Північної Кореї сидів за партою у швейцарській школі-інтернаті під фальшивим іменем, а правив країною його батько.

24 роки по тому путін повертається до країни-ізгоя, коли сам він опинився втягнутим у найбільш кривавий воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Попри те, що росія, і Північна Корея, офіційно заперечують існування угоди про постачання зброї - її наслідки руйнують українській міста та вбивають українських солдатів на фронті. Угода значно покращила економічне становище КНДР, адже в обмін на ракети та снаряди вона отримує з рф пальне, продовольство і військові технології.

Краща економічна ситуації в КНДР зробило Пхеньян агресивнішим стосовно Південної Кореї, яка проявляється у низці прикордонних інцидентів останнього часу. Крім того, послаблення санкційного зашморгу, який кремль в минулому тримала разом з рештою світу, тепер знімає для Кім Чен Ина потребу шукати порозуміння із США та йти на поступки Заходу.

путін вважає, що будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом.

Проте візит путіна до Пхеньяна несе певні ризики і для рф, яке загрожує погіршенням відносин з головним політичним та економічним партнером москви – Китаєм.

Видання пище, що путін хотів заскочити до Пхеньяна ще торік, коли був з візитом в Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто.

Поки Кім і Путін приміряють на себе амплуа карикатурних лиходіїв з кіносеріалу про Джеймса Бонда, китайський правитель Сі Цзіньпін сподівається укріпити свою державу в ролі легітимної глобальної сили. Найменше, що зараз потрібно Сі, це стати третім учасником у "трикутнику осі зла" Індо-Тихоокеанського регіону, пише видання.

Загалом Китай не в захваті від того, чим є Північна Корея в її нинішньому вигляді. Але він терпить її існування виключно тому, що варіант об’єднання Корейського півострова під владою Сеула і поява спільного кордону з прямим союзником США видається Пекіну значно гіршим варіантом.

"Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими", - говорить експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі Деніел Пінкстон.

Він додає, що оголошене "всеохоплююче стратегічне партнерство" між кремлем і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

"Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. росія і КНДР є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім [прагнення] скасувати статус-кво", - вважає аналітик.