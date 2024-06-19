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Поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою – The Time

19 червня 2024, 20:48
Поїздка путіна до Північної Кореї віддає відчаєм, а не силою – The Time
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Візит російського диктатора Путіна до Північної Кореї нагадує крок відчаю, а не налагодження зв’язків.

Про це повідомляє газета Time.

Це вже другий візит путіна до КНДР за 24 роки правління, а перший відбувся ще в 2000 році, коли теперішній правитель Північної Кореї сидів за партою у швейцарській школі-інтернаті під фальшивим іменем, а правив країною його батько. 

24 роки по тому путін повертається до країни-ізгоя, коли сам він опинився втягнутим у найбільш кривавий воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. 

Попри те, що росія, і Північна Корея, офіційно заперечують існування угоди про постачання зброї - її наслідки руйнують українській міста та вбивають українських солдатів на фронті. Угода значно покращила економічне становище КНДР, адже в обмін на ракети та снаряди вона отримує з рф пальне, продовольство і військові технології.

Краща економічна ситуації в КНДР зробило Пхеньян агресивнішим стосовно Південної Кореї, яка проявляється у низці прикордонних інцидентів останнього часу. Крім того, послаблення санкційного зашморгу, який кремль в минулому тримала разом з рештою світу, тепер знімає для Кім Чен Ина потребу шукати порозуміння із США та йти на поступки Заходу.

путін вважає, що будь-які проблеми, які створює для Заходу і його союзників російсько-корейський ренесанс, є позитивом. 

Проте візит путіна до Пхеньяна несе певні ризики і для рф, яке загрожує погіршенням відносин з головним політичним та економічним партнером москви – Китаєм. 

Видання пище, що путін хотів заскочити до Пхеньяна ще торік, коли був з візитом в Пекіні, але китайці наполегливо йому пояснили, що цього робити не варто. 

Поки Кім і Путін приміряють на себе амплуа карикатурних лиходіїв з кіносеріалу про Джеймса Бонда, китайський правитель Сі Цзіньпін сподівається укріпити свою державу в ролі легітимної глобальної сили. Найменше, що зараз потрібно Сі, це стати третім учасником у "трикутнику осі зла" Індо-Тихоокеанського регіону, пише видання. 

Загалом Китай не в захваті від того, чим є Північна Корея в її нинішньому вигляді. Але він терпить її існування виключно тому, що варіант об’єднання Корейського півострова під владою Сеула і поява спільного кордону з прямим союзником США видається Пекіну значно гіршим варіантом.

"Китайці, ймовірно, втомлені або збентежені тим, що Північна Корея та Росія стають занадто близькими", - говорить експерт зі Східної Азії з Тройського університету в Сеулі Деніел Пінкстон.

Він додає, що оголошене "всеохоплююче стратегічне партнерство" між кремлем і КНДР не тільки дратує Пекін, але й саме по собі не має міцного підгрунтя окрім ситуативної вигоди для обох сторін.

"Диктатори завжди можуть порушити свої зобов’язання, тому вони не є надійними партнерами. росія і КНДР є ображеними ревізіоністськими державами, але вони не мають спільних цінностей, окрім [прагнення] скасувати статус-кво", - вважає аналітик.

Reuters також писав, що Китай зберігає дистанцію на тлі поглиблення зв'язків між росією і Північною Кореєю.
РосіяКНДР

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