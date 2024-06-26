Папа Римський зустрівся з рідними українських військовополонених
Про це повідомляє Vatican News.
Понтифік вислухав свідчення чотирьох українок.
"Їхні історії об’єднує те, що йдеться про оборонців Маріуполя, які в російських судах отримали "судові вироки" на тривалі терміни, а то й пожиттєво, і виключені зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест", - пише видання7
Жінки розказали, як востаннє мали зв’язок зі своїми близькими ще навесні 2022 року.
"У нас 101 незаконно ув'язнений саме з Азову, і ми дуже хочемо, щоб саме за них всіх поклопотався Папа Римський, попросив, звернувся до путіна, тому що їх поміняти можливо лише через амністію або помилування. Вони їм там вже не потрібні, а нам потрібні, ми їх чекаємо", - розповіла одна з українок.
Під час зустрічі із Папою жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки.
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері з російського полону повернулись 90 українців.