Папа Римський зустрівся з рідними українських військовополонених

Сьогодні Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції зустрівся з родичами українських військовополонених, які захищали Маріуполь.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік вислухав свідчення чотирьох українок.

"Їхні історії об’єднує те, що йдеться про оборонців Маріуполя, які в російських судах отримали "судові вироки" на тривалі терміни, а то й пожиттєво, і виключені зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест", - пише видання7

Жінки розказали, як востаннє мали зв’язок зі своїми близькими ще навесні 2022 року.

"У нас 101 незаконно ув'язнений саме з Азову, і ми дуже хочемо, щоб саме за них всіх поклопотався Папа Римський, попросив, звернувся до путіна, тому що їх поміняти можливо лише через амністію або помилування. Вони їм там вже не потрібні, а нам потрібні, ми їх чекаємо", - розповіла одна з українок.

Під час зустрічі із Папою жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері з російського полону повернулись 90 українців.