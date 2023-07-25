КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море

Ракети пролетіли близько 400 метрів перші ніж впали у море.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря сьогодні вночі, 25 липня.



Про це повідомляє Yonhap.

У рамках третього раунду пусків минулого тижня КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

Минулого тижня USS Kentucky стала першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на її прибуття минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, 12 липня КНДР запустила невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря. 13 липня КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі.