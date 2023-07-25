Матеріали:
Теми:

КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море

25 липня 2023, 11:39
КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море
Фото: з відкритих джерел
Ракети пролетіли близько 400 метрів перші ніж впали у море.

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря сьогодні вночі, 25 липня.

Про це повідомляє Yonhap.

У рамках третього раунду пусків минулого тижня КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.
Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

Минулого тижня USS Kentucky стала першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на її прибуття минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.

Нагадаємо, 12 липня КНДР запустила невідому балістичну ракету у напрямку Японського моря. 13 липня КНДР підтвердила проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-18" із двигуном на твердому паливі.

КНДРбалістичні ракетивійна в Україніросія окупантияпонське море

Останні матеріали

Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Герасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється