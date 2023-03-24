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КНДР заявила про випробування підводного дрона з ядерною зброєю

24 березня 2023, 09:55
КНДР заявила про випробування підводного дрона з ядерною зброєю
Фото: з відкритих джерел
Але експерти з Південної Кореї та США поставили під сумнів заяву Північної Кореї.

КНДР провела випробування нового підводного ударного безпілотника, здатного нести ядерну зброю, повідомили державні ЗМІ країни.

Про це пише Reuters.

Під час випробувань новий ударний дрон курсував під водою на глибині від 80 до 150 метрів понад 59 годин і підірвав неядерний боєзаряд у водах біля східного узбережжя в четвер, 23 березня.

Аналітики кажуть, що Північна Корея демонструє Вашингтону і Сеулу свої все більш різноманітні ядерні погрози, хоча союзники скептично ставляться до того, чи готовий новий підводний апарат до розгортання.

Північна Корея має намір дати "сигнал Сполученим Штатам і Південній Кореї, що в разі війни потенційні вектори доставки ядерної зброї, про які союзники повинні будуть турбуватися і на які будуть націлюватися, будуть величезними", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкит Пенде.

"Це були б шахти, залізничні вагони, підводні човни і дорожні мобільні пускові установки. А тепер вони додають до цього підводну торпеду", - сказав він.

Нова безпілотна система, що отримала назву Haeil (цунамі), призначена для здійснення раптових атак у водах противника і знищення військово-морських ударних груп та основних оперативних портів шляхом створення великої радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху, повідомляють державні ЗМІ КНДР.

"Цей ядерний підводний ударний безпілотник може бути розгорнутий на будь-якому узбережжі і в порту або доставлятися надводним кораблем для роботи", - повідомило інформаційне агентство КНДР, додавши, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням.

Південнокорейський військовий чиновник повідомив, що вони аналізують заяви КНДР. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що немає жодних ознак ядерного випробування.

Неясно, чи Північна Корея повністю розробила мініатюрні ядерні боєголовки, необхідні для її меншої зброї. Аналітики кажуть, що вдосконалення таких боєголовок, швидше за все, буде ключовою метою, якщо Північна Корея відновить ядерні випробування. За словами експертів, операційна концепція нової зброї схожа на російські ядерні торпеди "Посейдон", призначені для створення руйнівних радіоактивних вибухів у прибережних районах.

Раніше повідомлялось, що  КНДР не готова до ядерних випробувань.

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