КНДР заявила, що випробувала нову ракету для підводного флоту
Про це йдеться в повідомленні АР із посиланням на офіційну заяву КНДР, передає Укрінформ.
"Північна Корея заявила в середу, що вона випробувала останню розробку ракети, призначену для запуску з підводного човна, що є першим випробуванням такої зброї за останні два роки",- зазначається в повідомленні.
При цьому у Пхеньяні наголосили, що тестування "значною мірою сприятиме підвищенню оборонних технологій країни на високому рівні, а також підвищенню підводних оперативних можливостей" КНДР.
Випробування, проведене у вівторок, стало п’ятим запуском ракети, починаючи з вересня. Таким чином, Північна Корея намагається відреагувати на спільну політику Вашингтона й Сеула, які проводять спільні військові навчання у регіоні та ініціюють міжнародні санкції проти Пхеньяна.
Нагадаємо, що Кім Чен Ин заявив про намір наростити військову міць своєї країни.
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