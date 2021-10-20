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КНДР заявила, що випробувала нову ракету для підводного флоту

Північна Корея заявила в середу, що вона випробувала останню розробку ракети, призначену для запуску з підводного човна
Режим у Пхеньяні підтвердив запуск балістичної ракети у вівторок, назвавши його випробуванням нової зброї для власного підводного флоту.
КНДР заявила, що випробувала нову ракету для підводного флоту Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в повідомленні АР із посиланням на офіційну заяву КНДР, передає Укрінформ.

"Північна Корея заявила в середу, що вона випробувала останню розробку ракети, призначену для запуску з підводного човна, що є першим випробуванням такої зброї за останні два роки",- зазначається в повідомленні.

При цьому у Пхеньяні наголосили, що тестування "значною мірою сприятиме підвищенню оборонних технологій країни на високому рівні, а також підвищенню підводних оперативних можливостей" КНДР.

Випробування, проведене у вівторок, стало п’ятим запуском ракети, починаючи з вересня. Таким чином, Північна Корея намагається відреагувати на спільну політику Вашингтона й Сеула, які проводять спільні військові навчання у регіоні та ініціюють міжнародні санкції проти Пхеньяна.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин заявив про намір наростити військову міць своєї країни.

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20 10 2021 13:16
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