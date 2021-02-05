КНДР звинувачує Байдена у "ворожій політиці"

Його (Байдена) заява чітко відображає його намір продовжувати проводити ворожу політику стосовно КНДР, як це робили США понад півстоліття

Міністерство закордонних справ Північної Кореї звинуватило президента США Джо Байдена в намірах дотримуватися "ворожої політики".

Раніше цього тижня Байден назвав ядерну програму Північної Кореї "серйозною загрозою" глобальній безпеці, повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

"Його (Байдена) заява чітко відображає його намір продовжувати проводити ворожу політику стосовно КНДР, як це робили США понад півстоліття", - заявили в північнокорейському міністерстві.

Напередодні стало відомо, що адміністрація президента Байдена в своїй політиці стосовно КНДР має намір застосовувати «вивірений, практичний підхід» для денуклеаризації Корейського півострова.

"Наша політика не буде зосереджена на досягненні грандіозної угоди й не буде покладатися на стратегічне терпіння", - сказала прессекретар Білого дому.