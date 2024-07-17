КНР та росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі – Reuters

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань.

Китай та росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі.

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.