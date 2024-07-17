КНР та росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі – Reuters
17 липня 2024, 10:05
Фото: з вільного доступу
Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань.
Китай та росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє Reuters.
Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.
російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.
Навчання пройшли після завершення окремого спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту рф, включаючи два корвети.
"Спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях", - повідомив державному телеканалу CCTV представник ВМС Китаю.