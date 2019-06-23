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Князєв: Нового керівника поліції Київщини призначать до кінця тижня

Нового керівника поліції Київщини представлять цього тижня, до 28 червня
Попередній керівник був звільнений через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, у цій справі підозрюваними є двоє вже колишніх поліцейських.
Князєв: Нового керівника поліції Київщини призначать до кінця тижня Фото: mvs.gov.ua

Глава національної поліції Сергій Князєв наголосив, що затримані двоє, але це не всі підозрювані у справі, йдеться в "Громадське".

"Кількість осіб, які підозрює слідство, це не дві особи. Дві особи були заарештовані", - сказав Князєв.

"З дня на день в.о. поліції Київщини прибуде до мене на доповідь із закінченням службового розслідування, ми визначимось із превентивними заходами щодо роботи поліції в Переяславі і взагалі в поліції Київщини і анонсуємо нового керівника поліції Київщини, якого я на цьому тижні маю узгодити призначення з міністром. І підпишу наказ", – розповів Князєв. 

Нагадаємо, готовність правоохоронців не допустити провокацій у ході проведення “КиївПрайду” обговорили на спільній нараді перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Нацполіції Сергій Князєв та начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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23 06 2019 12:06
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