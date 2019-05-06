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Нацполіція перевірить усі скарги громадян на поведінку поліцейських поза службою, - Князєв

"Я сьогодні дав наказ всім керівникам поліції України негайно провести перевірку усіх звернень громадян щодо неналежної поведінки співробітників поза службою"
Правоохоронці перевірять усі скарги громадян на поведінку поліцейських поза службою.
Нацполіція перевірить усі скарги громадян на поведінку поліцейських поза службою, - Князєв Фото: mvs.gov.ua

"Я сьогодні дав наказ всім керівникам поліції України негайно провести перевірку всіх звернень громадян щодо неналежної поведінки співробітників поза службою. Реакція керівників підрозділів на такі випадки має бути миттєвою та жорсткою. За негідну поведінку, правопорушення у побуті співробітник має нести відповідальність - аж до звільнення", - заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, 4 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралося близько 400 людей, які вийшли на мовчазну акцію протесту через вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.

Додамо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

 

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05 06 2019 17:58
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