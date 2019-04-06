Вбивство п'ятирічного хлопчика: під будівлею МВС у Києві вимагають відставки Авакова
Люди приносять під будівлю м'які іграшки, запалюють свічки та з дитячих кубиків виклали слово "вбивці", повідомляє "Громадське".
Учасниця акції Вікторія прийшла до МВС із плакатом, на якому англійською мовою написано, що "Аваков проводить тортури та є вбивцею дітей".
"Я вважаю, що весь світ має знати про те, що відбулося в Україні", - каже Вікторія.
Фото: Громадське
На акції лунала сумна музика, спершу не було жодних вигуків, однак згодом люди почали скандувати "Авакова у відставку" та "Рядові вбивають – Аваков покриває".
Фото: Громадське
Також протестувальники запалили фаєри.
Фото: Громадське
Нагадаємо, що п'ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня після того, як поліцейські поцілили йому в голову.
4 червня суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова - поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.
Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень (коли хлопчик ще був живий), однак прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю про умисне вбивство. Слідство також перевіряє версію, що вистрілити міг син поліцейського.
3 червня під будівлею МВС у Києві влаштували акцію із вимогою справедливого розслідування вбивства 5-річного хлопчика.
У МВС повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків керівництва підрозділу поліції в Переяслав-Хмельницькому. Крім того, у зв’язку з інцидентом Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку.
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