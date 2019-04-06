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Вбивство п'ятирічного хлопчика: під будівлею МВС у Києві вимагають відставки Авакова

"Я вважаю, що весь світ має знати про те, що відбулося в Україні"
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралося близько 400 людей, які вийшли на мовчазну акцію протесту через вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.
Вбивство п Фото: Громадське

Люди приносять під будівлю м'які іграшки, запалюють свічки та з дитячих кубиків виклали слово "вбивці", повідомляє "Громадське". 

Учасниця акції Вікторія прийшла до МВС із плакатом, на якому англійською мовою написано, що "Аваков проводить тортури та є вбивцею дітей".

"Я вважаю, що весь світ має знати про те, що відбулося в Україні", - каже Вікторія.

Фото: Громадське

На акції лунала сумна музика, спершу не було жодних вигуків, однак згодом люди почали скандувати "Авакова у відставку" та "Рядові вбивають – Аваков покриває".


Фото: Громадське

Також протестувальники запалили фаєри.


Фото: Громадське

Нагадаємо, що п'ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня після того, як поліцейські поцілили йому в голову.

4 червня суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова - поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

Спочатку їх підозрювали за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень (коли хлопчик ще був живий), однак прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю про умисне вбивство. Слідство також перевіряє версію, що вистрілити міг син поліцейського.

3 червня під будівлею МВС у Києві влаштували акцію із вимогою справедливого розслідування вбивства 5-річного хлопчика.

У МВС повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків керівництва підрозділу поліції в Переяслав-Хмельницькому. Крім того, у зв’язку з інцидентом Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку.

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04 06 2019 20:29
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