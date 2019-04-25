Князєв призначив нового начальника поліції Харківської області Посаду зайняв ректор ХНУВС

Голова Національної поліції Сергій Князєв призначив новим головою Головного управління Нацполіції в Харківській області Валерія Сокуренка, який до цього більш ніж три роки працював ректором Харківського національного університету внутрішніх справ.

Фото: policecontrol.com.ua

Попередника Сокуренка Олега Беха перевели до Одеси на посаду голови облуправління поліції замість Дмитра Головіна, повідомляє LB.ua. Олег Бех був призначений начальником ГУНП у Харківській області наприкінці вересня 2017 року. До цього він керував ГУНП у Полтавській області. З травня 2014-го по лютий 2015 року Бех був начальником УБОЗ міліції Одеської області. Нагадаємо, що начальник поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив про відставку. Генерал Головін подав у відставку за станом здоров'я. "Йому потрібен якийсь час на реабілітацію. Потім ми запропонуємо йому повернутися до лав", - заявив напередодні Князєв.

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