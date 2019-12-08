Князєв відповів, що заважає поліції побороти бурштинову мафію
Так відповів глава Нацполіціі Сергій Князєв на критику президента Володимира Зеленського на адресу поліції, яка, на думку глави держави, "прикривала" кримінальних авторитетів.
Князєв розповів, що в місті Сарни створено підрозділ Нацгвардії для боротьби з незаконним видобутком бурштину.
"А мені кажуть, що Нацгвардія теж в цій схемі... Мені кажуть, що вони рахують машини, скільки машин виїжджає", - перебив Князєва президент.
"Можливо, і так, пане президенте", - відповів глава Нацполіції.
"Очевидно, що для ефективної протидії незаконному видобутку бурштину в північних областях країни зусиль поліції недостатньо, і я визнаю це", - продовжив Князєв.
При цьому він зазначив, що, крім поліції, на проблему повинна реагувати також громадськість. Якої саме реакції від громадськості очікує поліція, Князєв не уточнив.
Глава Нацполіції також заявив про необхідність посилення відповідальності за порушення правил охорони надр, так як зараз це злочин, за його словами, не відноситься до категорії тяжких. Це, як запевняє чиновник, "істотно ускладнює документування організаторів, виконавців цього незаконного бізнесу".
"Фактично, поліція не має можливості працювати на запобігання, а тільки фіксує вже скоєні правопорушення", - сказав Князєв.
Крім того глава Нацполіції заявив, що за здійснення операцій, пов'язаних зі збутом бурштину, кримінальна відповідальність "на сьогоднішній день взагалі не передбачена".
Таким чином зараз, як зізнався Князєв, до відповідальності притягуються рядові виконавці, "а особи, які займаються незаконною скупкою бурштину, його зберіганням і реалізацією, відповідальності уникають".
Після цього Зеленський запитав у Князєва, хто такий "Пірат" Віктор Олійник. Князєв відповів, що це "якийсь представник відповідного криміналітету". Президент доручив Князеву спільно з СБУ зайнятися організаторами незаконного видобутку бурштину.
При цьому Зеленський заявив, що керівники обласних управлінь поліції і СБУ повинні бути звільнені. Ні до глави Нацполіції, ні до глави МВС він такої вимоги не висунув.
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