Зеленський на Житомирщині влаштував "кадрові чистки" силовиків через бурштинові схеми, - ВІДЕО
Доповідаючи президенту, глава обласного управління СБУ заявив, що на сьогодні в області вилучено понад 15 тонн бурштин.
У відповідь Зеленський сказав: "Я вам дякую, ми змінимо голову СБУ Житомирської області".
"Хто такий "Пірат" Віктор Олійник? Є якісь кримінальні справи щодо цієї людини? Я не буду зараз називати прізвища, я думаю, ці люди зараз нас слухають: найкращий варіант, щоб вони збирали свої речі й змінили країну свого проживання, це буде для них м’який варіант. Керівників райвідділів поліції Олевського та Овруцького району я вас дуже прошу звільнити", — сказав Зеленський, звертаючись до глави Нацполіції Сергія Князєва.
Також він зажадав "почистити" лави прокурорів області.
В цей час сам Курінський підвівся, і Зеленський вже звернувся до нього:
"Доброго дня. Ну, ви в цій схемі, мені пишуть. Дивно? Ну як дивно? У мене є статистика, ви в цій схемі, все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп? Ну, ви нічого не знаєте? Що відбувається в цілому в області? Ви на нас дивитесь, як на… вибачте, не хочу казати, бо в ефірі ми".
"Нам кажуть, ви в схемі. Ви особисто. О, ще є такий бандит "Пірат" Віктор Олійник. І про нього нічого не знаєте? Не знаєте цю людину навіть? Угу… Зрозумів вас. Ну добре, будемо по-іншому. А дуже хочете працювати? Ви не корисні державі. Не корисні", - сказав Зеленський.
Після цього новопризначений голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що в області останні п'ять років "вакханалія і корупція" і додав, що ініціюватиме аудит усіх лісових господарств області.
Зеленський знову повернувся до Курінського:
"Ви скільки років працюєте? 5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Чи будете, як податківці – вони з однієї області тікають від нас в іншу. Можна домовитись, що звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому, я вже це зрозумів. Тому треба, якщо можна, завтра. Можна? Так. Дякую вам", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.
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