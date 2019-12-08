Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Зеленський на Житомирщині влаштував "кадрові чистки" силовиків через бурштинові схеми, - ВІДЕО

Президент закликав звільнити голову Житомирської обласної поліції В’ячеслава Печененка та керівників двох райвідділів
Президент Володимир Зеленський вимагає звільнення начальника Служби безпеки України в Житомирській області та інших посадовців поліції та прокуратури в Житомирській області через бурштинові схеми.
Зеленський на Житомирщині влаштував "кадрові чистки" силовиків через бурштинові схеми, - ВІДЕО Фото:president.gov.ua

Доповідаючи президенту, глава обласного управління СБУ заявив, що на сьогодні в області вилучено понад 15 тонн бурштин.

У відповідь Зеленський сказав: "Я вам дякую, ми змінимо голову СБУ Житомирської області".

"Хто такий "Пірат" Віктор Олійник? Є якісь кримінальні справи щодо цієї людини? Я не буду зараз називати прізвища, я думаю, ці люди зараз нас слухають: найкращий варіант, щоб вони збирали свої речі й змінили країну свого проживання, це буде для них м’який варіант. Керівників райвідділів поліції Олевського та Овруцького району я вас дуже прошу звільнити", — сказав Зеленський, звертаючись до глави Нацполіції Сергія Князєва.

Також він зажадав "почистити" лави прокурорів області.

В цей час сам Курінський підвівся, і Зеленський вже звернувся до нього:

"Доброго дня. Ну, ви в цій схемі, мені пишуть. Дивно? Ну як дивно? У мене є статистика, ви в цій схемі, все вирішується через вас. Наклеп? Ким наклеп? Ну, ви нічого не знаєте? Що відбувається в цілому в області? Ви на нас дивитесь, як на… вибачте, не хочу казати, бо в ефірі ми".

"Нам кажуть, ви в схемі. Ви особисто. О, ще є такий бандит "Пірат" Віктор Олійник. І про нього нічого не знаєте? Не знаєте цю людину навіть? Угу… Зрозумів вас. Ну добре, будемо по-іншому. А дуже хочете працювати? Ви не корисні державі. Не корисні", - сказав Зеленський.

Після цього новопризначений голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів, що в області останні п'ять років "вакханалія і корупція" і додав, що ініціюватиме аудит усіх лісових господарств області.

Зеленський знову повернувся до Курінського:

"Ви скільки років працюєте? 5 років. Це все при вас виходить. Розумієте? Саме 5 років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете сам звільнитися? Чи будете, як податківці – вони з однієї області тікають від нас в іншу. Можна домовитись, що звільняєтесь і все. Коли треба? Треба 5 років тому, я вже це зрозумів. Тому треба, якщо можна, завтра. Можна? Так. Дякую вам", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив новим головою Житомирської обладміністрації Віталія Бунечка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2019 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.