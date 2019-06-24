Князєв звільнив двох чиновників через вбивство активіста "Громадянської позиції", - ОНОВЛЕНО

Голова Національної поліції Сергій Князєв звільнив начальника Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрія Педоса і його заступника Сергія Сокиряна через убивство поліцейськими активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького.

Князєв сьогодні на брифінгу у Вінниці зазначив, що задовольнив рапорт Педоса про відставку, замість нього призначено в.о. начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Руслана Мороза, інформує агентство "Українські новини".

Крім того, звільнено з посади і з органів поліції заступнико начальника обласної поліції Сокиряна. Замість нього призначено Ігоря Мандриковича - начальника обласного підрозділу внутрішньої безпеки поліції.

До дисциплінарної відповідальності притягнуто ще чотирьох начальників районного відділу поліції.

Оновлення. Вдова Олександра Комарніцького, який у неділю помер після 12-денної коми унаслідок побиття поліцейським, не вірить, що її чоловік конфліктував з правоохоронцем.

Вона збирається позиватися до поліції й вимагати відшкодування завданих родині моральних збитків.

"Я просто впевнена, що там не було конфлікту зі сторони мого чоловіка. Він доброзичливий, мудрий, завжди усім йшов на допомогу. Неконфліктний, неагресивний. Ми з ним 18 років прожили. По-перше, там між ними не було навіть конфлікту. Той сказав два слова і одразу вдарив Сашу. І чоловік в мене не вживає ненормативної лексики", - повідомила Леся Комарніцька повідомила в коментарі "Укрінформу".

За її словами, за час перебування у лікарні чоловік так і не прийшов до тями. У вихідні його стан погіршився. А причиною смерті лікарі називають сильний набряк мозку, який виник на фоні черепно-мозкових травм, отриманих Олександром Комарніцьким під час інциденту.

Жінка вважає дії поліції стосовно її чоловіка неправомірними і збирається позиватися до поліції та вимагати відшкодування моральних збитків, завданих її родині.

"Ми подали деякі заяви", - сказала Комарніцька, але озвучити їх зміст відмовилася.

Вона сказала, що попри заяви поліції, вона не отримувала від правоохоронців коштів, які б дали змогу повністю оплатити лікування Олександра Комарніцького.

"Повністю кошти мені ніхто не оплатив. Ще тоді, коли я подала заяву, що прошу по допомогу", - сказала жінка.

Вдова також вважає недостатнім обмеженням цілодобовий домашній арешт, обраний судом для кривдника її чоловіка.

"Влаштували йому відпустку", - вважає вона.

Нагадаємо, 23 червня активіст політичної партії "Громадянська позиція" Олександр Комарніцький помер після побиття поліцейськими у Вінниці. Він був у комі з 11 червня.

Конфлікт стався через те, що активіст "Громадянської позиції" нібито відмовився бути понятим на вимогу поліції.

22 червня суд відпустив під домашній арешт поліцейського, підозрюваного в побитті Комарніцького. Сьогодні на другу половину дня активісти у Вінниці запланували мітинг біля управління поліції.