Мешканець Вінниці помер після конфлікту з поліцейськими через відмову стати понятим

У неділю, 23 червня, помер мешканець Вінниці Олександр Комарницький, який постраждав у конфлікті з поліцейськими через відмову стати понятим.

"Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарницького. Трагедія, яка в один з червневих вечорів сталася на вулиці нашого міста... Поліція, що має охороняти спокій і мирне життя громадян, - побила Сашка до стану, який став смертельним", - повідомив голова вінницької обласної організації партії "Громадянська позиція" Сергій Гайструк у фейсбуці.

Померлий був членом "Громадянської позиції".

Її лідер Анатолій Гриценко стверджував, що його партійця "поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці, кулаками й ногами по голові".

Поліцейська версія трохи відрізняється. Минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого була виявлена граната РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій як свідок. Він відмовився і, за даними поліцейських, "некоректно висловився". Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав і вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу й викликав "швидку". Потерпілий був госпіталізований.

Поліцейського, причетного до смерті Комарницького, відсторонено від виконання службових обов'язків і він перебуває під домашнім арештом. Також були відсторонені чотири керівники поліції Вінниці, зокрема начальник Київського відділення поліції Вінниці та начальник управління кадрового забезпечення ГУ НП у Вінницькій області.

Головному підозрюваному висунули підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу - перевищення службових повноважень. Але це було ще до смерті потерпілого.

Нагадаємо, що поліцейського, через якого загинуло троє людей, відпустили під заставу.