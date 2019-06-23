Поліцейського, через якого загинуло троє людей, відпустили під заставу Співробітника поліції, який за кермом BMW вилетів на зустрічну смугу і спричинив ДТП із трьома загиблими на трасі Скадовськ-Каховка у Херсонській області, відпустили під заставу в 191 тисячу гривень

20 червня слідчими ДБР було направлено клопотання про тримання під вартою без права внесення застави для підозрюваного. Така ж позиція відстоювалася і стороною обвинувачення в суді. "

Фото: Depo.Одеса

Незважаючи на це, слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду виніс рішення про обрання запобіжного заходу з правом внесення застави у сумі 191 тисячі гривень", — розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова, йдеться в "УП". Прокуратура та захисник потерпілих уже подали апеляцію на запобіжний захід. Нагадаємо, нового керівника поліції Київщини представлять цього тижня, до 28 червня. Попередній керівник був звільнений через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, у цій справі підозрюваними є двоє вже колишніх поліцейських. Читайте також: Заступник міськголови Сум бажає, щоб учасники ЛГБТ-маршу були в концтаборах

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію