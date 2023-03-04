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Коаліція зі створення спецтрибуналу для росії налічує вже 29 держав

04 березня 2023, 13:40
Коаліція зі створення спецтрибуналу для росії налічує вже 29 держав
До Core Group зі створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії рф проти України входять уже 29 країн, заявив глава МЗС.

Передає Інтерфакс

Одна з них із Латинської Америки, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий вітати сьогодні у Львові своїх друзів і колег із Нідерландів та Естонії... Нашу тристоронню зустріч ми присвятили насамперед питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, і ми поступово рухаємося до створення трибуналу. Роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива", - заявив Кулеба.

На початку пропозиція України про створення Спецтрибуналу не викликала великого ентузіазму серед країн, проте зараз вдалося побудувати коаліцію держав, які предметно працюють над параметрами майбутнього трибуналу, додав міністр. 

"До Core Group - основної групи зі створення спецтрибуналу - сьогодні входять уже 29 країн", - повідомив Кулеба і нагадав, що перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

"Ми вже домовилися, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі. Упевнений, що до цього часу кількість учасників збільшиться", - сказав міністр.

Дмитро Кулеба подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр із кримінального переслідування за вчинення злочину агресії проти України.

На тижні стало відомо, що перша країна Латинської Америки підтримала спецтрибунал.

РосіяспецтрибуналCore Group

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