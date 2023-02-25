Матеріали:
Теми:

Перша країна Латинської Америки підтримала спецтрибунал — Кулеба

25 лютого 2023, 20:20
Перша країна Латинської Америки підтримала спецтрибунал — Кулеба

Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка приєднається до Основної групи щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, заяви глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це він написав у Твіттер

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розказав про це за результатами зустрічі з колегою з Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом

“У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України”, - написав міністр.

Минулого тижня, більше 20 країн підтримують створення спецтрибуналу для росії.

РосіяГватемаласпецтрибунал

Останні матеріали

Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється