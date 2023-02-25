Перша країна Латинської Америки підтримала спецтрибунал — Кулеба

Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка приєднається до Основної групи щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, заяви глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це він написав у Твіттер.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розказав про це за результатами зустрічі з колегою з Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом

“У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України”, - написав міністр.

Минулого тижня, більше 20 країн підтримують створення спецтрибуналу для росії.