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Більше 20 країн підтримують створення спец трибуналу для росії — генпрокурор

23 лютого 2023, 11:04
Більше 20 країн підтримують створення спец трибуналу для росії — генпрокурор
Створення спецтрибуналу для засудження злочину агресії росії підтримують більше 20 країн.

Генпрокуратура робить усе аби притягнути винних у воєнних та інших міжнародних злочинах росії до відповідальності як в національних судах, так і на міжнародному рівні.

Про це розказав на прес-конференції ,приуроченої до річниці війни, генеральний прокурор Андрій Костін.

Про це йдеться на сайті Генпрокуратури.

"Зараз більше 20 країн, включаючи головних партнерів України, входять до Координаційної групи, яка займається просуванням ідеї трибуналу і в той же час обговорюють юридичні конструкції, за яких трибунал буде працювати", - заявив Костін.

Проте є ті, хто, через обмеження існуючих правових механізмів, поки що не можуть постати перед судами — це президент, голова уряду та міністр закордонних справ держави-агресора. Засудити їх може лише спеціальний міжнародний трибунал.

Рішучість наших партнерів щодо його створення зросла після Генасамблеї ООН та масованих ракетних обстрілів, починаючи з жовтня. Наразі тривають перемовини щодо юридичної частини спецтрибуналу.

В Гаазі на базі Євроюсту буде створено Міжнародний центр з розслідування злочину агресії в Україні. У ньому працюватимуть як українські прокурори, так і прокурори Joint Investigation Team (JIT).

"Ця ідея обговорюється, але вона не досягне своєї мети. Тим більше, що всі ці люди( російські високопосадовці - ред.) є підозрюваними у нашому кримінальному провадження за злочин агресії. Якщо ми так само можемо ці справи передати до суду і отримати вирок за українським правом, то який сенс застосовувати українське право на міжнародному рівні?", - розказав Костін.

І додав, шо модель, яку Україна буде застосовувати при роботі трибуналу, буде передбачати можливість заочного засудження. Тому що правила трибуналу - це умови міжнародного договору, який буде підписаний країнами, які його створюватимуть.

 
РосіяУкраїнаГаагаспецтрибунал

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