Коболєв пообіцяв віддати на благодійність усю свою зарплату й премії

Коболєв не збирається відмовлятися від своєї премії в розмірі 7,9 млн доларів за виграш у Стокгольмському арбітражі позову до "Газпрому", які він перерахував мамі до США

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що відмовляється від заробітної плати та премій.

Про це очільник провідного підприємства паливно-енергетичного комплексу країни повідомив у Facebook.

Усі доходи, які Коболєв отримуватиме у "Нафтогазі" з лютого і до кінця поточного року, він спрямовуватиме на благодійність.

"Наразі кошти будуть скеровуватись в рівних пропорціях трьом організаціям - "Народний тил" на підтримку родин загиблих воїнів, "Повернись живим" на підтримку армії та "Таблеточки" на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.

Обрав їх, оскільки довіряю - впевнений, що гроші будуть використані прозоро та з користю, але залишаю за собою право змінювати цей перелік та пропорцію розподілу коштів. Незмінним залишиться тільки відсоток від доходів до перерахування - 100%", - написав очільник "Нафтогазу" у соцмережі.

Коболєв пояснив свій шляхетний вчинок тим, що тема його зарплатні та премій стала політичною, і багато політиків почали використовувати її інструмент дискредитації реформ та для підвищення власного рейтингу у рік подвійних виборів.

"Результатом надмірної політизації цього питання стала нещодавня спроба уряду втрутитись в питання, які за Законом є виключною прерогативою наглядової ради, по суті ставлячи під сумнів всю реформу корпоративного управління державних компаній...

Окремо хочу звернути увагу на один важливий аспект: моя ситуація є дійсно унікальною і вимагати від керівників інших державних компаній такого ж рішення було б несправедливо - я дійсно отримав значну суму бонусу після стягнення з Газпрому 2,1 млрд. дол. США на користь Нафтогазу. Тому вважаю, що можу собі це дозволити", - написав голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.