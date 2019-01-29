Коболєв пообіцяв віддати на благодійність усю свою зарплату й премії
Про це очільник провідного підприємства паливно-енергетичного комплексу країни повідомив у Facebook.
Усі доходи, які Коболєв отримуватиме у "Нафтогазі" з лютого і до кінця поточного року, він спрямовуватиме на благодійність.
"Наразі кошти будуть скеровуватись в рівних пропорціях трьом організаціям - "Народний тил" на підтримку родин загиблих воїнів, "Повернись живим" на підтримку армії та "Таблеточки" на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями.
Обрав їх, оскільки довіряю - впевнений, що гроші будуть використані прозоро та з користю, але залишаю за собою право змінювати цей перелік та пропорцію розподілу коштів. Незмінним залишиться тільки відсоток від доходів до перерахування - 100%", - написав очільник "Нафтогазу" у соцмережі.
Коболєв пояснив свій шляхетний вчинок тим, що тема його зарплатні та премій стала політичною, і багато політиків почали використовувати її інструмент дискредитації реформ та для підвищення власного рейтингу у рік подвійних виборів.
"Результатом надмірної політизації цього питання стала нещодавня спроба уряду втрутитись в питання, які за Законом є виключною прерогативою наглядової ради, по суті ставлячи під сумнів всю реформу корпоративного управління державних компаній...
Окремо хочу звернути увагу на один важливий аспект: моя ситуація є дійсно унікальною і вимагати від керівників інших державних компаній такого ж рішення було б несправедливо - я дійсно отримав значну суму бонусу після стягнення з Газпрому 2,1 млрд. дол. США на користь Нафтогазу. Тому вважаю, що можу собі це дозволити", - написав голова правління "Нафтогазу".
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.
Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.
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