Окупаційна влада тимчасово непідконтрольних Україні частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей звернулася до президента рф з проханням прийняти території, що нібито вийшли зі складу України, до складу росії.

Такі заяви вони зробили за підсумками псевдореферендумів, на яких населення окупованих територій нібито висловилося за приєднання до росії.

Тим часом у держдумі рф призначили засідання з анексії українських територій на 3 жовтня.

Влада України завила, що фейкові "референдуми" нічого не змінять. ЗСУ не припинять звільнення територій країни.

Раніше повідомлялось, що Британія перша запровадила санкції проти росії через "референдуми".