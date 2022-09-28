НОВИНИОкупаційна влада тимчасово непідконтрольних Україні частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей звернулася до президента рф з проханням прийняти території, що нібито вийшли зі складу України, до складу росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Колаборанти просять окупантів "прийняти їх до рф"
Фото: AFP
Такі заяви вони зробили за підсумками псевдореферендумів, на яких населення окупованих територій нібито висловилося за приєднання до росії.
Тим часом у держдумі рф призначили засідання з анексії українських територій на 3 жовтня.
Влада України завила, що фейкові "референдуми" нічого не змінять. ЗСУ не припинять звільнення територій країни.
Раніше повідомлялось, що Британія перша запровадила санкції проти росії через "референдуми".
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28 09 2022 17:00 МЕДІА
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