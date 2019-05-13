Кольченка перевели зі штрафного ізолятора
"Сьогодні адвокат (Уральської правозахисної групи - ред.) відвідав Олександра Кольченка. Подробиці такі: його помістили в ШІЗО 30 квітня, повернувся в загін він 10 травня. Загалом Саша почувається нормально, настрій хороший", — розповіла російська правозахисниця Тетяна Щур, йдеться в "Укрінформ".
Виписану на своє ім'я "Новую газету", Кольченко в травні ще не отримував. Адвокат передав йому копію передплатної квитанції, і Олександр домагатиметься, щоб її віддавали.
"Також адвокат ознайомив Кольченка з документами Уральської правозахисної групи, складеними за підсумками нашого спілкування з прокуратурою, ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - ред.) з приводу максимальної ваги посилок і передач, яка за законом наразі може перевищувати 20 кг. Коли за пару днів ми побачимо звіт адвоката, можливо, будуть ще якісь подробиці", — зауважила правозахисниця.
Причиною останнього поміщення Кольченка в ШІЗО, за словами правозахисниці, стало нібито вживання ним "нецензурної лексики", хоча він ніколи не вживає лайки. Тетяна Щур ще нагадала, що найперше поміщення Кольченка в ШІЗО теж було з цієї причини, а також за вживання жаргону — замість слова "общежитие" він вжив слово "барак".
Нагадаємо, що Олег Сенцов та Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.
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