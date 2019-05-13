Кольченка перевели зі штрафного ізолятора

Український політв'язень Олександр Кольченко, який утримується у виправній колонії № 6 в російському Копейську (Челябінська область), після перебування на святкові дні в штрафному ізоляторі повернувся в загін

За правилами російських в'язниць під час святкових днів відбувається посилення режиму, і всіх засуджених, які мають "тяжкі" статті, з профілактичною метою видаляють із зони в штрафний ізолятор.

"Сьогодні адвокат (Уральської правозахисної групи - ред.) відвідав Олександра Кольченка. Подробиці такі: його помістили в ШІЗО 30 квітня, повернувся в загін він 10 травня. Загалом Саша почувається нормально, настрій хороший", — розповіла російська правозахисниця Тетяна Щур, йдеться в "Укрінформ".

Виписану на своє ім'я "Новую газету", Кольченко в травні ще не отримував. Адвокат передав йому копію передплатної квитанції, і Олександр домагатиметься, щоб її віддавали.

"Також адвокат ознайомив Кольченка з документами Уральської правозахисної групи, складеними за підсумками нашого спілкування з прокуратурою, ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - ред.) з приводу максимальної ваги посилок і передач, яка за законом наразі може перевищувати 20 кг. Коли за пару днів ми побачимо звіт адвоката, можливо, будуть ще якісь подробиці", — зауважила правозахисниця.

Причиною останнього поміщення Кольченка в ШІЗО, за словами правозахисниці, стало нібито вживання ним "нецензурної лексики", хоча він ніколи не вживає лайки. Тетяна Щур ще нагадала, що найперше поміщення Кольченка в ШІЗО теж було з цієї причини, а також за вживання жаргону — замість слова "общежитие" він вжив слово "барак".

Нагадаємо, що Олег Сенцов та Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

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