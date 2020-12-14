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Колегія виборників затвердить Байдена на посту президента США

Результати виборів показують, що колишній віцепрезидент США, кандидат від Демократичної партії Байден отримав 306 із 538 голосів виборників
Представники Колегії виборників у понеділок, 14 грудня, офіційно проголосують за Джо Байдена на посту наступного, 46-го президента США.
Колегія виборників затвердить Байдена на посту президента США Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Reuters.

Це фактично "покладе край безуспішній спробі президента Дональда Трампа скасувати свою поразку на виборах 3 листопада", - зазначає агентство.

У США кандидат стає президентом не шляхом перемоги в загальнонаціональному голосуванні, а через систему Колегії виборників, яка розподіляє голоси між 50 штатами та округом Колумбія, пропорційно до кількості населення.

Результати виборів показують, що колишній віцепрезидент США, кандидат від Демократичної партії Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що перевищує необхідні 270 голосів. У Трампа 232 голоси.

Попри те, що іноді деякі виборники голосують не за переможця у своєму штаті, переважна більшість відтворює результати свого штату, тому від голосування в понеділок не очікують несподіванок, йдеться у повідомленні.

Віддані голоси будуть передані до Конгресу для офіційного підрахунку 6 січня, що є заключним етапом складного виборчого процесу в США.

Нагадаємо, що Байден визначив пріоритети на перші сто днів свого президентства

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14 12 2020 12:24
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