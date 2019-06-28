Коломойському подобається рішення Баришівського суду щодо Рожкової
У відповідь на питання журналіста "Схем" щодо можливої його вигоди від цього рішення, адже Коломойський публічно виступав за звільнення Рожкової, олігарх заявив: "Я і зараз виступаю за її відсторонення. Я прямо подаю свої позовні вимоги і прямо про них кажу, а оце: якісь люди подають до Баришівського суду... Я не знаю, хто це. Якщо відсторонили, значить, я це вітаю", інформує УП з посиланням на програму "Схеми: корупція в деталях".
"Таке рішення, який би суд не виніс, я буду вітати, якщо це стосується Рожкової... Допоки Карфаген не буде зруйнований", - додав Коломойський.
Разом з тим, журналісти з’ясували, що до історії з іншим рішенням Баришівсього райсуду – про заборону виконання рейсів авіакомпанії SkyUp – має відношення багаторічний менеджер підприємств із групи "Приват", нардеп Олександр Дубінін.
Він звернувся до Міністерства інфраструктури зі зверненням щодо невиконання зазначеного судового рішення нібито після відповідного звернення мешканки Баришівки Оксани Пасенко.
Пасенко нібито була позивачкою в рішенні щодо SkyUp, однак потім заявила, що не подавала позов.
Журналісти зазначають, що Дубінін обирався до Верховної Ради по округу на Дніпропетровщині у статусі голови правління "Дніпроазоту" – ще одного заводу з орбіти Коломойського.
"І хоч Дубінін йшов як мажоритарник від політичної сили Петра Порошенка, менше ніж за півроку він вийшов з фракції "БПП". Наразі Дубінін – член президії партії "Укроп", яку також пов’язують з Коломойським", - йдеться в матеріалі.
Однак Дубінін і Коломойський у коментарі журналістам відкинули зв’язок один з одним. За словами олігарха, нардеп "не є афілійованою особою" з ним.
Нагадаємо, що Рожкова не виключила юридичну можливість виплати Коломойському компенсації.
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