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Рожкова: Коломойський не зможе стати співвласником "ПриватБанку"

Варіант, за якого Ігорю Коломойському повернуть частину акцій "ПриватБанку" неможливо виконати
Водночас Рожкова не виключила юридичну можливість виплати Коломойському компенсації.
Рожкова: Коломойський не зможе стати співвласником "ПриватБанку"

"Якщо діяти відповідно до закону, то це неможливо. У законі чорним по білому написано: колишні власники не можуть виставляти претензії до нового власника та претендувати на те, щоб їхні акції були їм повернені", — повідомила Рожкова у відповідь на прохання журналіста прокоментувати озвучені Коломойським вимоги повернути йому 22-24% акцій "ПриватБанку", йдеться в "Економічна правда".

"Виплату компенсації, про яку згадував Ігор Валерійович, закон допускає у тому разі, якщо вони доведуть, що зазнали збитків та зможуть цей збиток обґрунтувати", — додала Рожкова.

Водночас, за її словами, проведений аудит "ПриватБанку" свідчить про те, що у 2015 році у "ПриватБанку" була нестача капіталу, тому, відповідно, збитків від націоналізації, про які говорив Коломойський, колишні власники зазнати не могли.

Раніше екс-акціонер "ПриватБанку" Ігор Коломойський 21 травня 2019 року подав до суду Швейцарії клопотання про припинення судового провадження, яке Нацбанк ініціював проти нього.

Нагадаємо, напередодні "ПриватБанк" у Верховному суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 мільйонів гривень незаконним, однак суд даного рішення не підтримав.

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19 06 2019 14:59
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