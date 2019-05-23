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Коломойський консультує "партію мерів" Труханова і Кернеса

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні"
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що є "консультантом" "партії мерів", про створення якої раніше повідомили очільник Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Коломойський консультує "партію мерів" Труханова і Кернеса Фото:epravda.com.ua

Ігор Коломойський розповів, що зустрічався з лідером партії "Відродження" Віталієм Хомутинніком і бізнесменом Павлом Фуксом, повідомляє "Громадське".

"У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?... Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій будуть представлені велика кількість мерів…", - сказав Коломойський.

На уточнююче запитання про його відношення до цієї партії Коломойський зазначив "консультативна, звичайно".

За словами Коломойського, він є симпатиком партії "Відродження", але вона себе "вичерпала". Тому в новий всеукраїнський проект увійдуть "Відродження", частина "Волі народу" і партія мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

Нагадаємо, що "ПриватБанк" подав на Коломойського до суду у США

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23 05 2019 20:12
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