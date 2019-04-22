Коломойський планує повернутися в Україну після офіційних результатів виборів

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобуває шоумен Володимир Зеленський.

"Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше офіційного оприлюднення результатів президентських виборів", - сказав він, повідомляє LB.ua.

Раніше він заявляв про намір повернутися до України, якщо президентом стане Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників "ПриватБанку".