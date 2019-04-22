ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнський олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобуває шоумен Володимир Зеленський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський планує повернутися в Україну після офіційних результатів виборів
Олігарх почекає офіційних результатів виборів
Фото:epravda.com.ua
"Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше офіційного оприлюднення результатів президентських виборів", - сказав він, повідомляє LB.ua.
Раніше він заявляв про намір повернутися до України, якщо президентом стане Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників "ПриватБанку".
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22 04 2019 21:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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