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Коломойський планує повернутися в Україну після офіційних результатів виборів

Олігарх почекає офіційних результатів виборів
Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобуває шоумен Володимир Зеленський.
Коломойський планує повернутися в Україну після офіційних результатів виборів Фото:epravda.com.ua

"Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше офіційного оприлюднення результатів президентських виборів", - сказав він, повідомляє LB.ua.

Раніше він заявляв про намір повернутися до України, якщо президентом стане Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників "ПриватБанку".

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22 04 2019 21:46
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